Lärmpegel in der Augsburger Altstadt: Für einige Lokale gelten jetzt strengere Regeln

Die Augsburger Altstadt hat sich in den vergangenen Jahren zu so etwas wie einem Trendviertel entwickelt. Neben etablierten Bars und Gaststätten haben dort mehrere Lokale eröffnet, auch neue Läden beleben den Bereich spürbar. Einzelnen Anwohnerinnen und Anwohnern missfällt diese Entwicklung aber, sie beklagen unter anderem Lärm, Verkehr und Verschmutzungen. Die Stadt hat die Situation in der Altstadt nun genauer in den Blick genommen – und teils auch erste Konsequenzen gezogen.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86153 Innenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ordnungsamt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis