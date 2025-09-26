Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Beschwerden von Anwohnern in der Altstadt in Augsburg: Konsequenzen für Bars und Restaurants

Augsburg

Lärmpegel in der Augsburger Altstadt: Für einige Lokale gelten jetzt strengere Regeln

Das Augsburger Ordnungsamt greift ein, weil es an manchen Bars und Restaurants spätabends zu laut ist. Wie häufig sich Altstadt-Bewohner beschweren – und worum es dabei geht.
Von Max Kramer
    • |
    • |
    • |
    An manchen Lokalen im Bereich Weiße Gasse/Vorderer Lech ist der Lärmpegel nach Einschätzung des Augsburger Ordnungsamts zu hoch. Bei Anwohnerbeschwerden geht es meist aber um etwas anderes.
    An manchen Lokalen im Bereich Weiße Gasse/Vorderer Lech ist der Lärmpegel nach Einschätzung des Augsburger Ordnungsamts zu hoch. Bei Anwohnerbeschwerden geht es meist aber um etwas anderes. Foto: Michael Hochgemuth (Archivbild)

    Die Augsburger Altstadt hat sich in den vergangenen Jahren zu so etwas wie einem Trendviertel entwickelt. Neben etablierten Bars und Gaststätten haben dort mehrere Lokale eröffnet, auch neue Läden beleben den Bereich spürbar. Einzelnen Anwohnerinnen und Anwohnern missfällt diese Entwicklung aber, sie beklagen unter anderem Lärm, Verkehr und Verschmutzungen. Die Stadt hat die Situation in der Altstadt nun genauer in den Blick genommen – und teils auch erste Konsequenzen gezogen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden