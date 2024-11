Besonderes Pop-Up und neue Mieter im Ex-„Geisterhaus“ sollen Schmiedberg beleben

Ernst Franzmann ist Kürschnermeister und seit über 30 Jahren ein Teil des Teams von Pelze Glock am Schmiedberg. Wenn er zuletzt durch das Schaufenster hinaus auf die Straße schaute, sah er ein über Jahrzehnte leer stehendes Haus (es bekam deshalb den Namen Geisterhaus) und dann, mit Beginn dessen Sanierung, eine lange und große Baustelle. Auch das Kino Savoy ist seit Jahren geschlossen und im März 2023 zog auch noch das alteingesessene Fahrradgeschäft Hans Härter aus. Noch mehr stören Franzmann aber Müll auf den Gehsteigen und Schmierereien an Hauswänden. Dennoch sieht er der Zukunft des Schmiedbergs positiv entgegen. Das hat unter anderem mit einem Pop-up-Laden, der über Weihnachten in das ehemalige Fahrradgeschäft zieht, und der nahenden Belebung des ehemaligen „Geisterhauses“ zu tun.

