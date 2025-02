So wollen drei Augsburgerinnen die Risse in der Gesellschaft kitten

Für den Einstieg soll es weiblich sein. Beim neuen Speed-Dating wollen Gabriele Steininger, Marianne Moss und Isabelle Geier 20 wildfremde Frauen einander gegenüberstellen. Sie werden sich in einem Raum der Stadtbücherei treffen, unterhalten, den Blick der anderen kennenlernen. Bisher wissen nur die Organisatorinnen, wer da wem gegenübersitzen wird. Für die Teilnehmerinnen hingegen ist es wie beim Partner-Dating ein Sprung ins kalte Wasser. Das macht es spannend – wobei keine Liebesbeziehungen geplant sind, sondern lockere Gespräche über vorgegebene Themen. Nur wenig politisch soll es zugehen, den Frauen geht es vor allem um die persönlichen Erzählungen und Einstellungen. Zu viele Gräben seien aufgerissen worden, die Menschen die Gruppen in manchmal feindseligen Lagern verhaftet. „Wir wollen, dass wir wieder mehr miteinander kommunizieren. Da ist in den letzten Jahren, seit der Polarisierung in der Coronazeit, etwas verloren gegangen“, erklärt Mariann Moss, 70, das Ziel des Projektes.

Nach einem kurzen, kommunikativen Warm-up werden sich die zehn Paare an Tischen gegenübersitzen und sich gegenseitig vier Minuten lang ihre Erfahrungen, Ein- oder Ansichten zum Beispiel zu den Themen Inklusion, Verlust, Fremdheit erzählen. Jede darf reden, wie sie will, das Gegenüber muss zuhören. „Es wird keine Mission geben. Unsere Idee ist: Zuhören und Aushalten“, sagt Gabriele Steininger, 76. Nach vier Minuten erklingt ein Gong, zehn der Teilnehmerinnen rücken einen Stuhl weiter, sodass nach 90 Minuten jede mit jeder gesprochen hat.

Speed-Dating in der Stadtbücherei: Per Mail wurden Vereine, Initiativen und Parteien kontaktiert

Noch sind Plätze frei, eingeladen sind alle – egal welches Alter, welche Hautfarbe oder Einstellung. Per Mail haben die Organisatorinnen Vereine, Initiativen und Parteien kontaktiert und die Frauen der jeweiligen Organisationen eingeladen. Es geht ihnen nicht um das liberal-bürgerliche Spektrum, zu dem sie sich selbst zählen. Sie wollen gezielt die Ränder erreichen. Auch um die AfD haben sie keinen Bogen gemacht. „Natürlich haben wir dort auch eine Einladung hingeschickt. Dieses Miteinanderreden ist das Einzige, das die Risse kitten kann“, findet Moss.

Die drei sind Pädagoginnen, waren Lehrerinnen an Sonder- und Mittelschulen. Sie wissen, wovon sie reden, wenn sie von fortschreitender Entfremdung und Polarisierung reden. Zwar sind sie inzwischen im Ruhestand, doch jede von ihnen engagiert sich ehrenamtlich in Bereichen, in denen es knirscht. Moss als Lesepatin, Geier als Flüchtlingshelferin, Steininger kümmert sich um ältere und eingewanderte Menschen in ihrer Nachbarschaft. „Rumsitzen und Café trinken ist wohl nicht unser Ding“, erklärt Steininger. Sie überblicken einen langen Zeitraum der Stadtgeschichte. Ab den 60er-Jahren waren sie in Augsburg, haben im Studium die politischen Umwälzungen der 70er erlebt. Die Stadt habe sich auch in den vergangenen zehn Jahren verändert, sagen sie. Neues wirke belebend und deswegen freuen sie sich auf ihr Experiment „Raus aus der Bubble“, wie sie das Dating-Projekt nennen.

Nur einzelne Plätze sind noch übrig. Anmeldungen sollten per Mail und mit Angabe des Alters geschickt werden, damit die Altersstruktur etwas gemischt werden kann. Die folgenden Termine würden dann mit Männern und Frauen stattfinden, so Moss.

Der Termin: Dienstag, 18. Februar, 18 bis 19.30 Uhr, Stadtbücherei, zweiter Stock. Anmeldungen an wirallesindaugsburg-rausausderbubble@gmx.de