Wo gibt es den besten Wurstsalat? Ein Test in sieben Augsburger Biergärten

Geschmäcker sind verschieden. Es mag nicht jeder Mensch gerne Wurstsalat essen. Andererseits gibt es Personen, die dieses Gericht in den Sommermonaten mit Vorliebe bestellen. Der Autor dieser Geschichte gehört dazu. Er hat in sieben Augsburger Biergärten unterschiedliche Varianten getestet - auf einige Wochen verteilt. Der vegane Wurstsalat blieb bei ihm allerdings außen vor. Und: Unser Wurstsalat-Test im Stadtgebiet erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bewertet wird in alphabetischer Reihenfolge.

Bootshaus am Kuhsee

Das Ausflugslokal am Kuhsee ist seit dieser Saison geöffnet. Wurstsalat steht auf der etwas ausgedünnten Eröffnungskarte. Serviert wird die Speise im tiefen Teller. Die Wurst ist in Scheiben geschnitten, der Käse liegt länglich bei. Rote Zwiebelringe und kleine Gurkenstücke runden den Schweizer Wurstsalat ab. Die Soße ist etwas essiglastig. Preis: 12,40 Euro. Es gibt die günstigere Variante ohne Käse. Das Ambiente im Biergarten gefällt. Der Gast blickt auf den Kuhsee.

Adresse: Oberländer Straße 106a, 86163 Augsburg

Öffnungszeiten: Gegenwärtig ist täglich ab 11.30 Uhr geöffnet. Ende ist um 23 Uhr; freitags und samstags geht der Betrieb bis Mitternacht.

Der Schweizer Wurstsalat im Bootshaus. Foto: Michael Hörmann

Drei Königinnen

Das Lokal in der Jakobervorstadt ist eingeführt. Gäste schätzen den Biergarten. An der Theke werden Getränke bestellt und mitgenommen, Speisen werden beim Service geordert und danach an den Tisch gebracht. Das 3K, wie es in Kurzform genannt wird, bietet drei unterschiedliche Wurstsalate. In diesem Fall geht es um den bayerischen Wurstsalat. Die Wurst ist länglich geschnitten, rote Zwiebelringe, kleine Gurkenstücke und zwei Mini-Tomatenscheiben befinden sich auf dem Teller. Schwarzbrot gehört dazu. Der bayerische Wurstsalat kostet 10,80 Euro.

Adresse: Meister-Veits-Gäßchen 32; 86152 Augsburg.

Öffnungszeiten: im Sommer täglich von 17 bis 23 Uhr geöffnet.

Der bayerische Wurstsalat im Drei Königinnen. Foto: Michael Hörmann

Kahnfahrt

Die Kahnfahrt ist ein bekanntes Ausflugslokal, das ebenfalls in der Jakobervorstadt liegt. Man kennt die Anlage wegen der Bootstouren, der Verleih ist Geschäftsmodell der Kahnfahrt. Der kleine Biergarten steht seit diesem Jahr unter neuer Führung. Von hier aus ist der Blick auf das Wasser herrlich. Beim Wurstsalat ist die Wurst in dünnen Scheiben geschnitten, Gurken und Lauch gehören dazu. Auch hier gibt es rote Zwiebeln. Die Soße ist pfiffig angemacht. Der bayerische Wurstsalat kostet 11,90. Der Schweizer Wurstsalat ist etwas teurer.

Adresse: Riedlerstraße 11, 86152 Augsburg.

Öffnungszeiten: Der Kiosk im Außenbereich ist bei schönem Wetter offen.

Der bayerische Wurstsalat in der Kahnfahrt. Foto: Michael Hörmann

Kulperhütte

Das Ausflugslokal an der Wertach ist beliebt, ob im Sommer oder Winter. Der Blick auf den Fluss ist ein atmosphärischer Pluspunkt. Der Biergarten liegt hingegen etwas versteckt. An der Kulperhütte herrscht generell Selbstbedienung. Wurstsalat wird an der Hütte bestellt und mitgenommen. Die Speise ist für das Auge schön angerichtet. Die Wurst ist kleinteilig länglich geschnitten, der Käse kommt in kleinen Würfeln. Mit weißen und roten Zwiebeln ist das Essen versehen. Gurkenscheiben, Radieschen und etwas Grün runden das Werk ab. Die Soße ist hervorragend. Der Wurstsalat kostet 10,50 Euro.

Adresse: Pfarrer-Bogner-Straße 0, 86199 Augsburg.

Öffnungszeiten: Es ist täglich von Montag von 11 bis mindestens 18 Uhr offen, maximal bis 24 Uhr.

Der Schweizer Wurstsalat in der Kulperhütte. Foto: Michael Hörmann

Rheingold

Das Lokal Rheingold liegt im Textilviertel. Die Einrichtung im Innenbereich ist rustikal, draußen gibt es einen schönen Biergarten. Der Wurstsalat zählt auch dort zu den beliebten Sommergerichten. Die Speise ist bunt angerichtet. Gurkenstücke und Lauchzwiebel gehören dazu. Wenige rote Zwiebelringe garnieren die Speise mit einer schmackhaften Soße. Die Wurst ist dünn in Längsstreifen geschnitten, der Käse ebenfalls. Es gibt Weißbrot dazu. Der Schweizer Wurstsalat kostet 12,90 Euro, der bayerische 11,90 Euro.

Adresse: Prinzstraße 14, 86153 Augsburg.

Öfffnungszeiten: Von Mittwoch bis Sonntag von 17 bis 23 Uhr geöffnet. Ruhetage montags und dienstags.

Der Schweizer Wurstsalat im Rheingold. Foto: Michael Hörmann

Tafeldecker

Das Lokal Tafeldecker sitzt in der Fuggerei in der Jakobervorstadt. Es gibt einen schönen Biergarten im Innenhof. Es ist eine ruhige Ecke. Speisen und Getränke werden an der Theke bestellt. Draußen gilt Selbstbedienung. Der Wurstsalat zeigt sich bunt. Serviert wird er in einer Art Schale, schmecken tut er sehr gut. Etwas knapp bemessen ist das Holzofenbrot. Auch hier gehören rote Zwiebeln zum Gesamtpaket des Wurstsalates. Die Wurst ist in dünnen Scheiben geschnitten, der Wurstsalat kostet 11,90 Euro.

Adresse: Jakoberstraße 26, 86152 Augsburg.

Öffnungszeiten: Täglich von 11.30 bis 23 Uhr.

Der Wurstsalat bei den Tafeldeckern. Foto: Michael Hörmann

Viktor

Das Café ist im Bismarckviertel. Gäste schätzen den Stil und den Service. Im Freien sitzt man an Biertischen. Der Wurstsalat wird häufig bestellt, im Viktor gibt es auch eine vegane Variante. Der Wurstsalat für Fleischesser ist sehr bunt angerichtet. Große Scheiben Gurke gehören dazu wie Radieschen und rote Zwiebeln. Die Wurst ist in Längsstreifen geschnitten. Den Käse gibt es in kleinen Würfeln. Die Soße ist leicht pikant. Preis für den Wurstsalat: 11,50 Euro. Der vegane Wurstsalat kostet 10,50 Euro.

Adresse: Hartmannstraße 1, 86159 Augsburg.

Öffnungszeiten: Montags und dienstags ist ab 17 Uhr geöffnet. An anderen Tagen geht der Betrieb um 9 Uhr. Kein Ruhetag.

Der Wurstsalat im Viktor. Foto: Michael Hörmann

Test-Ergebnis: Geschmäcker mögen verschieden sein. Beim Wurstsalat-Test kürt der Autor seinen subjektiv gefärbten Gewinner: Es ist der Wurstsalat der Kulperhütte. Essen und Lokalität harmonieren hier bestens.