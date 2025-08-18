Der Botanische Garten in Augsburg ist bekannt für seine Farbspiele

Der Botanische Garten in Augsburg gehört seit Langem zu den Ausflugszielen von Menschen, die es in die Natur zieht. Gerade jetzt in diesen Sommertagen zeigt sich die Blumen- und Pflanzenwelt besonders farbenfroh. Leuchtend bunt wird es ausgewählten Abenden aber auch. Die traditionellen Beleuchtungsabende sind sehr beliebt. Für dieses Jahr ist die Aktion jedoch beendet. Abschluss war an Mariä Himmelfahrt. Der Andrang am Feiertag war immens. Menschen standen geduldig Schlange vor dem Kassenhäuschen.

Andrang zum Saisonabschluss: Knapp 2000 Gäste kamen zum Beleuchtungsabend im Botanischen Garten. Foto: Michael Hörmann

Auf Anfrage bestätigt die Stadt das große Interesse. Am letzten Beleuchtungsabend kamen knapp 2000 Besucher. Dies war in diesem Jahr der besucherstärkste Beleuchtungsabend. Zuvor war es ein Samstag im Augsburg mit 1800 Besuchern. Der Regen im Juli trübte allerdings die Jahresbilanz, so die Stadt. Eine Zulassungsbeschränkung erfolgt ab 3300 Besuchern, die sich gleichzeitig auf dem Areal aufhalten dürfen. Insofern kam in diesem Jahr jeder Besucher problemlos zu den Beleuchtungsabenden, wenn er die Wartezeit ausgehalten hat.

Mitarbeiter im Botanischen Garten setzen Rasensprenger ein

Wer gegenwärtig tagsüber im Botanischen Garten unterwegs ist, kann an einzelnen Stellen ein besonderes Schauspiel erleben. Voraussetzung: Das Wetter spielt mit. Beim Gießen der Pflanzen und Blumen während der Hitzephasen setzen die Mitarbeiter der städtischen Einrichtung Rasensprenger ein. Passt der Einfallswinkel, gibt es mitunter Regenbogen ohne Regen.

Stimmungsvoll sind die Beleuchtungsabende im Botanischen Garten. Foto: Michael Hochgemuth (Archiv)

Im Botanischen Garten Augsburg blühen und grünen über 3000 Pflanzenarten – verteilt auf verschiedene Themengärten. „Wir sind ein Garten für die Bürger und eine Oase der Ruhe“, heißt es bei der Stadt. Als städtisches Grün zeige man Natur zum Erleben und biete zudem Pflanzen und Tieren Lebensräume.

Info Der Botanische Garten ist Mitte September von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Ab 16. September schließt die Einrichtung um 18 Uhr. Erwachsene zahlen vier Euro Eintritt. Es gibt ermäßigte Karten, zu denen auch Jahreskarten gehören.