Betretungsverbot für FCA-Ultra: Dieser Entscheidung fehlt es an Augenmaß

Die Stadt Augsburg hat in der Vergangenheit mehreren FCA-Fans harte Maßnahmen auferlegt. Sie erhielten Stadionverbote und durften daneben Teile der Innenstadt bei Heimspielen nicht mehr betreten, auch wenn sie bei den Behörden für diese Auflage Ausnahmeregelungen anmelden konnten. Damals waren FCA-Fans zuvor in einige Gewaltdelikte involviert gewesen, die Entscheidung des Ordnungsamtes kam also nicht aus heiterem Himmel; sie ist inzwischen auch mehrfach gerichtlich bestätigt worden. Die Einschränkungen waren dennoch deutlich zu weitreichend, sie sind geradezu ausufernd.

