Betrug am Parkscheinautomaten in Augsburg: Täter buchen Frau vierstelligen Geldbetrag ab

Vor wenigen Tagen erst hat die Stadt Augsburg vor Aufklebern mit falschen QR-Codes auf Parkscheinautomaten gewarnt, die auf gefälschte Websites weiterleiten. Wer dort seine Anmeldedaten eintippt, gefährdet nicht nur die Log-in-Daten, sondern mit Pech auch das eigene Konto. Das ist nun einer 43 Jahre alten Frau passiert. Sie wurde laut Polizei um einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Der Vorfall spielte sich am vergangenen Donnerstag im Domviertel ab.

Die Autofahrerin scannte gegen 12 Uhr mittags einen QR-Code an einem Parkautomat in der Johannisgasse/Ecke Peutingerstraße. Sie wurde auf eine Internetseite weitergeleitet. Wie die Polizei weiter berichtet, musste sie sich auf dieser mit ihrer Bankkarte verifizieren, um ein vermeintliches Parkticket zu erhalten. Den Parkschein erhielt sie allerdings nicht. Die 43-Jährige meldete den Vorfall bei ihrer Bank.

Stadt Augsburg will verdächtige QR-Codes entfernen lassen

Die unbekannten Täter hatten bereits die Geldsumme von ihrem Konto abgebucht, heißt es. Das Opfer wandte sich an die Polizei. Diese ermittelt nun wegen Betrugs. Zeugenhinweise werden unter 0821/323-2110 entgegengenommen. Die Polizei warnt: Täter nutzen immer mehr gefälschte QR-Codes, um auf betrügerische Webseiten zu locken. Die Stadt hatte zuletzt informiert, vom Mobilitäts- und Tiefbauamt zusammen mit dem Anbieter die städtischen Parkscheinautomaten prüfen lassen, „um verdächtige QR-Codes wieder zu entfernen“. Dies könne bis zu zwei Wochen in Anspruch nehmen, hieß es Anfang August.

Falle QR-Code am Parkautomat: Das rät die Augsburger Polizei

Die Stadt hat auf ihren Parkscheinautomaten auch authentische QR-Codes angebracht, um neben dem klassischen Papier-Parkschein die Bezahlung über Online-Buchungsportale zu ermöglichen. Man solle bei der Nutzung der Handy-Funktion am Parkscheinautomaten darauf achten, den korrekten QR-Code zu scannen.

Die Polizei rät, einen QR-Code zu prüfen: Ist der Code Teil der offiziellen Beschilderung? Wurde etwas überklebt? Vorsicht sei bei Kurzlinks geboten: „Kontrollieren Sie nach dem Scannen die Webadresse“, so die Polizei und empfiehlt, direkt die Apps zu öffnen. „Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend die Polizei oder wählen Sie den polizeilichen Notruf 110.“ (ina)