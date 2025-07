Betrug mit gefälschter Rechnung

Mit einer gefälschten Rechnung ist ein Augsburger betrogen worden. Ein bislang unbekannter Täter erlangte durch eine gefälschte E-Mail einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag, berichtet die Polizei.

Der Geschädigte hatte zuvor eine Photovoltaikanlage durch eine Firma auf seinem Dach installieren lassen und erhielt im Anschluss die reguläre Rechnung per E-Mail. Kurz darauf ging eine weitere E-Mail bei ihm ein, in der eine angebliche Änderung der Bankverbindung mitgeteilt wurde. Der Mann wurde darin aufgefordert, den Betrag nun an eine ausländische IBAN zu überweisen. Der Geschädigte kam dieser Aufforderung nach – das Geld ging jedoch nicht bei der beauftragten Firma ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde die E-Mail mit der geänderten Bankverbindung nicht von der Firma versendet.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen den bislang unbekannten Täter. (att)