Betrugsprozess gegen Augsburger „Dubai-Beamten“ Daniel B.: Heute soll das Urteil fallen

Er prahlte mit vermeintlichem Kontakt zu Markus Söder, lebte mit seiner Frau ein Luxusleben samt Dubai-Reisen – nun blickt er mutmaßlich seiner Verurteilung entgegen: Im Betrugsprozess gegen den Augsburger Daniel B. wird für heute ein Urteil erwartet. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Der Beamte, der als ranghoher Jurist unter anderem in der Bayerischen Staatskanzlei tätig war, soll Anlegerinnen und Anleger um rund eine Million Euro gebracht haben, um sich so seinen luxuriösen Lebensstil zu finanzieren. Seit Februar sitzt B. in Untersuchungshaft, Anfang August startete der Prozess am Landgericht. Nun dürfte dort eine Entscheidung fallen, in der es auch, aber nicht nur um die Frage nach einer Gefängnisstrafe geht.

Augsburger „Dubai-Beamter“ Daniel B. soll Anleger betrogen haben

Zum Prozessbeginn legte der „Dubai-Beamte“ B. ein umfassendes Geständnis ab. Seiner Darstellung zufolge hatte seine Frau enorm hohe Ansprüche an ein Leben in Wohlstand. Sie habe unter anderem zahlreiche Reisen nach Dubai und Luxusgüter wie teure Kleidung oder Taschen eingefordert. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden und sie nicht zu verlieren, habe er zunächst Ersparnisse und eine Erbschaft aufgebraucht – und sich dann eine Masche ausgedacht.

Über eine selbst gegründete Scheinfirma lockte B. offenbar Anlegerinnen und Anleger, darunter auch Bekannte, in vermeintliche Kapitalgeschäfte und versprach dabei hohe Renditen. Anstatt das Geld anzulegen, soll er es aber für einen ausschweifenden Lebensstil ausgegeben haben. Was seine Frau von all dem wusste, ist bislang unklar. Ermittlungen gegen sie wurden eingestellt, vor Gericht sagte sie mit Verweis auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht als Ehefrau nicht aus. Die Betrogenen, offenbar auch getäuscht vom seriösen Image des Beamten, verloren Beträge von bis zu 550.000 Euro.

Urteil im Betrugsprozess am Landgericht wird heute erwartet

Am Donnerstagvormittag sollen nun letzte Zeugen und ein Gutachter aussagen, anschließend werden Plädoyers und das Urteil erwartet. Neben der Frage, ob Daniel B. länger ins Gefängnis muss, geht es dann auch um seinen Beamtenstatus. Bei Delikten dieser Art hat eine rechtskräftige Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr zwangsläufig zur Folge, dass das Beamtenverhältnis aufgelöst wird. Infrage steht auch, ob und wie B. den entstandenen finanziellen Schaden begleichen muss.