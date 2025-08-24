Betrugsversuch in Augsburg: Frau sollte ohne Mietvertrag Kaution zahlen

Viele Menschen sind in Augsburg auf Wohnungssuche. So auch eine 21-Jährige, die in den vergangenen Tagen auf einer Online-Plattform für Wohnungen Kontakt zu einer bislang unbekannten Person aufnahm und sich über eine Wohnung informierte. Dabei versuchte ein Unbekannter offenbar sie zu betrügen.

Wie die Polizei berichtet, erhielt die Interessentin eine Mail. In dieser forderte der Unbekannte die 21-Jährige auf, eine Monatsmiete sowie eine Kaution für die Wohnung zu zahlen. Die junge Frau wurde daraufhin misstrauisch, denn ein Mietvertrag war zu dem Zeitpunkt nicht abgeschlossen. Sie verständigte die Polizei, die die Reaktion der Frau als „richtig“ lobt.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betruges. Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen, wird geraten, niemals Vorkasse zu leisten. „Zahlen Sie erst, wenn Sie die Wohnung gesehen haben und einen Mietvertrag unterschrieben haben“, rät die Polizei. (ina)