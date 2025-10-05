Betrunkene Frau randaliert in Straßenbahn und attackiert junge Ausländer

Randale in einer Straßenbahn in Augsburg: Eine betrunkene Frau randalierte und griff junge Ausländer an. Auch die griechische Straßenbahnfahrerin wurde leicht verletzt. Die Polizei brachte die Angreiferin später in ein Krankenhaus.

Passiert ist der Vorfall am Freitag. Die Polizei nahm eine 27-jährige Tatverdächtige fest. Gegen 12.50 Uhr stieg die Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit in der Halderstraße in eine Straßenbahn. Hier begab sich die alkoholisierte Frau ohne erkennbaren Grund auf eine fünfköpfige Personengruppe zu und begann diese zunächst verbal anzupöbeln. Anschließend schlug sie auf einzelne Personen ein.

Straßenbahnfahrerin stiegt am Königsplatz aus, um Streit zu schlichten

Die Straßenbahnfahrerin bemerkte die Rangelei. Sie stieg laut Polizei an der Haltestelle Königsplatz aus ihrer Kabine und wurde daraufhin ebenfalls von der 27-Jährigen angegriffen. Als die Tatverdächtige sich anschließend am Bahnsteig entfernen wollte, wurde sie von einer hinzugerufenen Polizeistreife angehalten.

Betrunkene Frau beleidigt Polizeibeamte in Augsburg

Auch hier zeigte sich die Frau weiterhin aggressiv und beleidigte die Polizeibeamten. Da sich die Frau offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Durch ihren Angriff wurden drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren (ein Türke und zwei Syrer) sowie die Straßenbahnfahrerin leicht verletzt. Die Opfer wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Sie mussten nicht in eine Klinik.

Die 27-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung.