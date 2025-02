Autofahrerin hatte zu viel getankt: Führerschein ist an Tankstelle weg

Diese Autofahrt einer betrunkenen Frau nahm kein gutes Ende. Sie verliert ihren Führerschein. Die Polizei schreitet an einer Tankstelle in Augsburg ein.

Am Donnerstag fuhr eine 50-jährige Autofahrerin unter dem Einfluss von Alkohol in der Holzbachstraße, so die Polizei. Gegen 23.45 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und teilte mit, dass die 50-Jährige mit ihrem Auto zur Tankstelle kam, jedoch augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizeistreife traf die Frau noch an der Tankstelle an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt der Frau, stellten den Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme bei der 50-Jährigen. (möh)