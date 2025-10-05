Betrunkener Autofahrer versteckt sich nach Unfall im Gebüsch vor der Polizei

Mächtigen Ärger hat jetzt ein 23-jähriger Autofahrer. Er hatte einen Unfall in Augsburg verursacht und war danach geflüchtet. Die Polizei fand den Betrunkenen aber schnell im Gebüsch.

Zeugen gaben Hinweis auf die Fahrt des Betrunkenen

Am Sonntag wurde der Polizei ein Autofahrer gemeldet, der aufgrund unsicherer Fahrweise auffiel. Gegen 0.45 Uhr ging bei der Polizei eine Mitteilung über einen Autofahrer in der Neuburger Straße ein, der Schlangenlinien fuhr und beinahe mit einer Straßenlaterne kollidierte. Außerdem legte der Autofahrer mehrfach den Rückwärtsgang ein, es kam dabei fast zum Zusammenstoß mit einem anderen Pkw.

Das Fahrzeug befuhr anschließend die Mühlhauser Straße stadtauswärts. Hier überfuhr der Fahrer eine Verkehrsinsel und kam zum Stehen, so die Polizei. Der Fahrer verließ daraufhin seinen Pkw und versteckte sich in einem Grünstreifen neben der Fahrbahn. Dies wurde von Zeugen beobachtet.

Der Autofahrer wird von der Polizei im Gebüsch angetroffen

Beim Eintreffen der Polizei wurde der 23-jährige Deutsch-Iraker im Gebüsch angetroffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Der Pkw des 23-Jährigen wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Auf der Dienststelle wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.