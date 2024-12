Betrunkener randaliert und beschädigt Fahrzeuge

Ein 28-Jähriger soll im Alkoholrausch am Samstag in Augsburg randaliert und insgesamt fünf Fahrzeuge beschädigt haben. Die Fahrzeuge wurden nach Polizeiangaben im Bereich der St.-Lukas-Straße (Firnhaberau) und im Bereich Sonnenbachweg (Hammerschmiede) beschädigt. Die Polizeibeamten stellten den mutmaßlichen Täter in der Nähe. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,3 Promille. Die genaue Schadenshöhe werde derzeit noch geklärt, so die Polizei. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen gegen den 28-Jährigen. (AZ)

