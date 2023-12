100 statt 60 km/h: Betrunkener rast auf der B17 bei Augsburg

Auf der B17 bei Augsburg fällt der Polizei ein Autofahrer auf, der deutlich zu schnell unterwegs ist. Es stellt sich heraus: Er hat zu viel Alkohol getrunken.

Mit offenbar zu viel Alkohol im Blut war am späten Samstagabend ein 30-Jähriger auf der B17 bei Augsburg unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er um etwa 23.50 Uhr in Richtung Norden mit 100 Stundenkilometern – in einem Bereich, in dem nur 60 erlaubt sind. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann offenbar Alkohol getrunken hatte, ein Atemalkoholwert ergab einen Wert von rund einem Promille.

Die Beamten stellten daraufhin den Führerschein des Mannes sicher und verhinderten, dass er weiterfahren konnte. Außerdem veranlassten sie einen Bluttest, um den genauen Alkoholwert bestimmen zu können. Gegen den 30-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr. (kmax)