Bewährungsstrafen: Warum zwei Männer etliche Autos in Augsburg beschädigten

Indem sie Reifen zerstachen und Lack zerkratzten, haben zwei Männer an Autos im Augsburger Stadtteil Oberhausen einen Gesamtschaden von 12.000 Euro angerichtet. Dafür wurden sie nun in ihrer Abwesenheit am Amtsgericht verurteilt.

Foto: Christian Kruppe (Symbolbild)