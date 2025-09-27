Bewegung am Stadtmarkt in Augsburg: Abbrucharbeiten am Bauernmarkt laufen

Der Bauernmarkt am Augsburger Stadtmarkt soll in den nächsten Jahren attraktiver gestaltet werden. Noch ist davon wenig zu sehen. Lediglich Werbeplakate kündigen die Aktion an. Zumindest nimmt man mittlerweile vor Ort wahr, dass Arbeiten laufen. In diesem Fall sind es Abrissarbeiten. Ein ehemaliger Blumen-Stand wird abgerissen.

Blumen Gabriele ist am Stadtmarkt umgezogen

Die Stadt Augsburg fand für die Pächterin einen alternativen Standort. Blumen Gabriele sitzt jetzt in der Gemüsegasse. Am Bauernmarkt ist bereits seit einiger Zeit der Biergarten abgeräumt. Die Fläche ist aktuell unbespielt.

Der Biergarten wurde von der Marktgaststätte zusätzlich betrieben. In der traditionsreichen Gaststätte stehen personelle Veränderungen an. Die langjährige Wirtin Karin Brasseur hört auf. Die Nachfolge scheint geklärt. Ein Mitarbeiter des Teams möchte einsteigen. Die Stadt bestätigt entsprechende Verhandlungen. Die Unterschriften sind, so heißt es, Formsache.

An anderer Stelle gibt es eine Neuerung. Das Geschäft „The Winery“ hat vor Kurzem eröffnet. Das Fünf-Sterne-Haus Maximilian‘s betreibt am Stadtmarkt jetzt ein Geschäft. Wein wird ausgeschenkt und verkauft.