Bewohner bemerkte Geräusche: Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch

Ein bislang unbekannter Täter versuchte sich am Montagmittag, gegen 11.40 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bayerstraße zu verschaffen. Ein Bewohner bemerkte laut Polizei verdächtige Geräusche an seiner Tür. Als er die Tür öffnete, sei ein Unbekannter mit einem Schraubenzieher vor seiner Wohnung gestanden. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 Jahre, ca. 180 cm groß, schlank, osteuropäisches Erscheinungsbild, deutsche Sprache mit ausländischem Akzent.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (ziss)