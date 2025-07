Der Bienenflüsterer aus dem botanischen Garten

Was haben Bienen eigentlich mit Gemüse zu tun? Vieles, weiß Martin Dix. Der Imker und Insektenexperte ist mit einer Gruppe im Botanischen Garten Augsburg unterwegs und räumt dabei mit jeder Menge Vorurteile über Bienen, Wespen und Hornissen auf. Und am Ende wissen die Teilnehmer auch, warum es gut ist, wenn sich Bienen übergeben.

Die Biene Maja hat der Umweltbildung ganzer Generationen wohl einen Bärendienst erwiesen. Denn mit den fleißigen Fluginsekten hat die Zeichentrickfigur reichlich wenig zu tun, weiß Dix. „Die Farben stimmen nicht, sie hat nur zwei statt vier Flügel und Ohren haben Bienen schon mal gar nicht“, erklärt er. Die Farben Gelb und Schwarz passen besser zu Wespen als zu den Bienen. Bienen sind braun bis gelbbraun mit dunklen Streifen und haben einen gedrungenen, stark behaarten Körper.

Martin Dix führt im Auftrag von Nanu zu seinen Bienenvölkern

Seit 2016 ist Martin Dix als „Bienenflüsterer‘“ im Auftrag des Netzwerkes Augsburg für Naturschutz und Umweltbildung (Nanu) im Botanischen Garten unterwegs. Er führt Gruppen, Schulklassen und Kindergartengruppen zu den Bienen und zeigt ihnen das faszinierende Leben der fleißigen Insekten. Als Wespen- und Hornissenberater klärt er die Menschen darüber auf, warum die oft gefürchteten Fluginsekten nützlich sind und warum man keine Angst vor ihnen haben muss. „Ich habe 2015 die Imkerschule in Landsberg am Lech besucht und danach geschaut, was ich mit dem Wissen anfangen kann“, erzählt Dix, der im Hauptberuf Landschaftsarchitekt ist. Mittlerweile hat er zehn Bienenvölker und freut sich, sein Wissen an die Menschen weitergeben zu können.

Genauso wie Blumen blüht auch Gemüse und wird von den Bienen bestäubt. „Die Pflanzen stellen Nektar tief in der Blüte zur Verfügung und die Bienen streifen mit ihren Härchen den Pollen ab und tragen diesen weiter, wenn sie von Blüte zu Blüte fliegen. Ohne Bienen gäbe es kein Obst und kein Gemüse“, stellt Dix klar.

Alla Boldarieva und Andrea Moncada betrachten fasziniert eine Wabe mit Bienen, die Imker Martin Dix präsentiert. Foto: Anna Kondratenko

Dass Bienen nur im äußersten Notfall stechen, demonstriert der Imker an seinen Bienenständen, die ganz am Ende des Botanischen Gartens stehen. Rund 50.000 Bienen wohnen gemeinsam mit ihrer Königin in den „Beute“ genannten Kästen. Dix entnimmt ihnen vorsichtig eine mit Bienen besetzte Wabe und hält sie den Teilnehmern hin. „In alle den Jahren ist genau ein Teilnehmer gestochen worden“, hat er sie vorher beruhigt. Tatsächlich bleiben die Tierchen auf den Wachswaben sitzen und interessieren sich wenig für die Menschen, die sie fasziniert betrachten.

Dass Bienen „tanzen“ hat man vielleicht schon mal gehört. Doch dass der komplexe Tanz genau Richtung und Entfernung der entdeckten Futterquelle anzeigt, ist den Teilnehmern neu. Dix läuft vor und zurück und wedelt mit den Armen, um den Tanz zu demonstrieren. Aber welchen Sinn macht so ein Tanz im dunklen Bienenstock? „Bienen hören mit den Beinen“, erklärt der Imker. Weshalb das Getrippel im Stock dann doch wieder Sinn macht.

Wespen vertilgen Fliegen, Mäuse und Ratten

„Aber auch Wespen sind viel besser als ihr Ruf“, klärt Dix sie auf. Ein Wespenvolk vertilgt am Tag rund 1,5 Kilo an Fliegen. Und frisst Tierkadaver wie Mäuse und Ratten razeputz auf. Dass die gelb-schwarzen Insekten im Spätsommer lästig werden, liege daran, dass sie dann „2000 schreiende Babys“ im Stock haben und der Mensch sie ihrer natürlichen Nahrungsquelle wie Streuobst weitgehend beraubt habe. Für den Grillabend hat er aber einen Tipp: Ablenkungsfütterung. „Man stellt einige Stunden vor dem Grillabend alte Bananen oder schlecht gewordene Wurst einige Meter abseits auf“, erklärt er. Dann nutzen die Wespen viel lieber diese Futterquelle - denn Menschen meiden sie wann immer es möglich ist, weiß der Imker.

Und wie war das jetzt mit dem Honig? Bienen sammeln den Nektar in ihren Honigmagen. Im Bienenstock „erbrechen“ sie den Nektar dann in den Saugrüssel einer Stockbiene, die ihn dann wiederum in eine vorbereitete Wabe „erbricht“. „Die Kinder sind immer ganz begeistert, wenn ich ihnen das erzähle“, sagt der Imker und lacht. Der Weg durch die Bienen macht übrigens aus dem Nektar erst Honig. Der süße Pflanzensaft wird in der Biene mit Fermenten angereichert, die ihn später fest werden lassen und die ihn für die Bienen und für menschliche Honigliebhaber so gesund machen.

Die Bienenführungen von Martin Dix finden einmal im Monat am Freitag statt. Ein bis zweimal die Woche führt der Imker Schulklassen und Kindergartengruppen zu seinen Bienen. Informationen gibt es bei Nanu! Augsburg.