Jetzt mitmachen: Wir suchen die süßesten Katzenbaby-Bilder aus der Region

Am 23. März ist der Tag der süßen Katzenbabys. Wir suchen die goldigsten Kätzchen aus unserer Region.

Es gibt nichts, was es nicht gibt: So wird in Amerika unter anderem der "Tag der süßen Katzenbabys" gefeiert, und zwar am 23. März. Einerseits soll daran erinnert werden, sein Haustier zu verwöhnen. Andererseits appelliert er an all diejenigen, die sich eine Katze anschaffen wollen, über eine Adoption nachzudenken.

Wir wollen am 23. März die süßesten Katzenbabys aus der Region zeigen und das allersüßeste Katzenbaby in einer Online-Leserabstimmung küren. Bitte schicken Sie uns dafür Ihr schönstes Katzenbaby-Bild und schreiben dazu, wie Ihre Katze heißt und wie alt sie auf dem Foto ist. Zudem benötigen wir Ihren vollständigen Namen sowie Ihren Wohnort. Jeder Teilnehmer kann nur mit einem Foto an unserem Wettbewerb mitmachen. Bitte denken Sie auch daran, den vollständigen Namen des Fotografen oder der Fotografin anzugeben, falls Sie das Bild nicht selbst gemacht haben. Wichtig: Die Fotografen müssen mit der Veröffentlichung des Bildes einverstanden sein. Einsendeschluss ist Sonntag, 17. März. Bitte mailen Sie Ihr Foto sowie alle genannten Informationen an lokales@augsburger-allgemeine.de, Betreff "Katzenbaby".

112 Bilder Stimmen Sie ab: Welches Katzenbild ist das schönste in Augsburg und Umgebung?

