Bio-Anteil bei Augsburger Kita-Essen steigt auf 77 Prozent

Schon lange hat die Stadt Augsburg ihr selbstgestecktes Ziel erreicht: Vor vier Jahren wurde beschlossen, den Bio-Anteil beim Essen der städtischen Kindertageseinrichtungen von damals 30 Prozent auf 40 Prozent im Jahr 2026 zu steigern. Innerhalb von wenigen Jahren war diese Marke geknackt. Inzwischen konnte der Anteil auf knapp 77 Prozent gesteigert werden, wurden die Stadträte im Bildungs- und Jugendhilfeausschuss informiert. Die Stadt hat sich weitere Ziele gesteckt.

Vier weitere Augsburger Kitas werden von Misch- auf Frischküchen umgestellt

Immer mehr Bio-Essen kommt in städtischen Kitas auf den Tisch, teilte Sabine Eiglmeier, Leiterin von Kita Stadt Augsburg mit. In den Kitas mit Frischküche lag der Anteil sogar bei inzwischen über 88 Prozent. Die Umstellung von Misch- auf Frischküchen sie nun das Ziel, um positive Auswirkungen auf die Arbeitsabläufe, das Einkaufsverhalten und Speiseplanung zu haben. Vier Einrichtungen wurden bereits umgestellt, in vier weiteren Kitas ist der Wechsel in Planung: So sollen die Kitas in der Schwimmschul-, Herrenbach- und Schleiermacherstraße sowie der Hort an der Elias-Holl-Grundschule umgestellt werden. Nicht alle räumlichen Gegebenheiten von städtischen Kitas wären für eine Umstellung geeignet, so Diana Schubert, Leiterin der städtischen Kindertageseinrichtungen der Stadt Augsburg.

Cateringfirma bietet jetzt eine Menülinie mit 100 Prozent Bio-Anteil an

Auch beim Essensangebot der Cateringfirmen habe der Bio-Anteil gesteigert werden können. „Eine Cateringfirma hat seit Beginn des Jahres eine Menülinie mit 100 Prozent Bio-Anteil im Angebot“, so Schubert. Außerdem habe sich das Angebot der „bunten Brotzeit“, das Kindern ein gesundes Frühstück oder Nachmittagssnack bietet, in den Einrichtungen gut etabliert. Inzwischen wurde es auf die Willkommenskitas und -schulen ausgeweitet. Eine weitere Stellschraube werde künftig auch die Vergabe der Lebensmittelbelieferung sein, deren Fokus auf biologische Lebensmittel und Regionalität gelegt werden soll. Stolz erwähnte Sabine Eiglmeier in ihrem Bericht, dass das Amt für Kindertagesbetreuung für das Projekt „Bio in Kitas - es geht!“ im vergangenen Jahr mit dem Zukunftspreis der Stadt Augsburg ausgezeichnet wurde.