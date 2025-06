Bismarckstraßenfest, Holi-Festival, Musical: Augsburg feiert am Wochenende

Von Nachbarschaft bis Musical: Augsburg zeigt sich am Wochenende von seiner lebendigen Seite. Besonders das Bismarckstraßenfest dürfte wieder viele Besucherinnen und Besucher anziehen. Auch am Königsplatz, am Gaswerk und auf der Freilichtbühne wird gefeiert, getanzt – und Premiere gefeiert.

Ein Viertel feiert: Das ist beim Bismarckstraßenfest in Augsburg geboten

Musik, Drinks, Essen – und im Hinterhof ein buntes Kinderprogramm: Am Freitag und Samstag feiern Anwohnerinnen und Anwohner, Läden und Gäste wieder gemeinsam auf und entlang der Bismarckstraße. Das Programm des Bismarckstraßenfests ist so vielfältig wie das Viertel selbst. Auf der Hauptbühne treten unter anderem der Kinderchor St. Ulrich, Anna Leyla, die Funk-Band Snoop & The Gang, das Duo Two Sharp sowie eine Tanzgruppe des Wat Thai auf. Gleichzeitig bringt die DJ-Bühne elektronische Klänge auf die Straße: Mit dabei sind Silia Mon, Djeena, David Gold und Franky Gee – von Disco bis House. Im Hinterhof erwartet die kleinen Besucherinnen und Besucher ein Kinderprogramm mit Spielen, Basteln und weiteren Aktionen. Viele Läden, Ateliers und Cafés beteiligen sich.

Das Fest findet am Freitag von 14 bis 23 Uhr, am Samstag von 12 bis 23 Uhr statt. Die Bismarckstraße ist für den Verkehr gesperrt. Die Haltestelle Bismarckbrücke entfällt auf mehreren Linien (35, 41, 43, 92). Fahrgäste werden gebeten, auf die Ersatzhaltestelle Alpenstraße auszuweichen.

Streetwork Action Day am Augsburger Königsplatz

Am Samstag verwandelt sich der Königsplatz von 13 bis 18 Uhr in einen Treffpunkt für junge Menschen. Beim Streetwork Action Day laden die Streetworkerinnen und Streetworker aus Augsburg und Umgebung zu einem Aktionstag ein – mit DJ-Bühne, Breakdance, Graffiti-Sprayaktionen, Sumo-Ringen, Basketball, Tischkicker und einer Chillzone mit Playstation. Der Aktionstag ist Teil des Rahmenprogramms des 30. Deutschen Präventionstags unter dem Motto „Prävention und gesellschaftlicher Frieden“. Die Aktionen finden laut Veranstalter, dem Stadtjugendring Augsburg, in einem pädagogisch begleiteten Rahmen statt, der Austausch fördert und Jugendlichen den Raum gibt, sich auszuprobieren. Der Eintritt ist frei.

Holi Festival: Farbenfrohes Spektakel am Gaswerk in Augsburg-Oberhausen

Ebenfalls am Samstag steigt auf dem Gelände des Gaswerks Augsburg das farbenfrohe Holi Festival – mit DJs und jeder Menge Farbpulver. Ab 13.30 Uhr sorgen unter anderem Ontonic, X-Mode und Paul Böttcher für elektronische Musik, alle halbe Stunde steigt ein gemeinsamer Farbcountdown. Das Festival läuft bis 22 Uhr. Es gibt noch Tickets.

Eine weitere Party findet am Samstag auf der Afra-Wiese nahe der Hochzoller Lechbrücke statt. Der Verein Stadtraum e.V. veranstaltet in Augsburger Grünanlagen auch in diesem Jahr wieder unter dem Namen „Green Belt“ Open-Air-Feste mit elektronischer Musik. Im Juni, Juli und August werden jeweils an einem Samstag bei gutem Wetter verschiedene Parks zur Feier-Fläche. Der Eintritt ist frei. Beginn ist um 14 Uhr.

Musical „Evita“ feiert Premiere auf der Freilichtbühne

Gefeiert wird am Samstag auch auf der Freilichtbühne am Roten Tor – und zwar die Premiere des Musicals „Evita“. Erzählt wird die Geschichte der argentinischen Präsidentengattin Eva Perón, bekannt für ihr soziales Engagement und ihren Einsatz für Frauenrechte. Andrew Lloyd Webber und Tim Rice machten ihre Geschichte mit Songs wie „Don’t Cry for Me Argentina“ weltberühmt. Die Freilichtbühne eröffnet mit Musicalstars, Opernchor, Ballett und den Augsburger Philharmonikern die Saison. Beginn ist um 20.30 Uhr. Für die Premiere gibt es noch vereinzelt Karten – sowie für weitere Vorstellungen bis zum 1. August.