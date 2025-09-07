Das ging nicht gut aus: Radfahrer stürzt mit 2,7 Promille

Diese Fahrt auf dem Rad nahm ein bitteres Ende. Ein 40-Jähriger stürzte und verletzte sich leicht. Die Polizei wurde gerufen.

Das Unglück passierte am Freitagabend in der Holzbachstraße in Augsburg. Gegen 23.15 Uhr war der 40-Jährige dort mit seinem Fahrrad unterwegs. Hierbei stürzte er nach derzeitigen Erkenntnissen alleinbeteiligt und verletzte sich leicht, so die Polizei. Zeugen beobachteten dies und informierten die Einsatzkräfte.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 40-Jährigen. (möh)