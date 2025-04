19-Jähriger muss nach Autofahrt unter Drogeneinfluss Führerschein abgeben

Ein 19-jähriger war am Donnerstagabend in Lechhausen mit seinem Auto unterwegs, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Die Polizei kontrollierte den 19-Jährigen gegen 19.45 Uhr in der Steinernen Furt. Dabei fiel den Beamten nach eigener Aussage ein „drogentypisches Verhalten“ auf. Ein Schnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Polizeibeamten stellten den Autoschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Ermittelt wird nun wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung gegen den 19- jährigen Mann. (AZ)

