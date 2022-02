Bekennerzettel vom Niederschlag durchweicht

Es war vielleicht gut gemeint, aber dennoch falsch gemacht. Der Schadensverursacher soll sich jetzt schnell melden.

Die Polizei meldet einen Vorfall, der einer Unfallflucht gleicht. Im Tatzeitraum von Montag bis Dienstag, 21. bis 22. Februar, zwischen 17 und 16.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Weldishoferstraße geparkten grauen BMW. Der Besitzer stellte am Dienstag einen frischen Schaden an der Fahrertüre fest. Vielleicht hatte es der Unfallverursacher für ausreichend gehalten, einen Zettel mit seiner Telefonnummer an der Windschutzscheibe des Fahrzeugs zu hinterlassen.

Ein Zettel allein reicht nicht aus

Aufgrund der Witterung war die Nachricht jedoch nicht mehr lesbar. Die Polizei weist darauf hin, dass das Anbringen eines Hinweiszettels nicht ausreicht, da er zum Beispiel weggeweht oder durch das Wetter unleserlich werden kann. Richtig wäre, den Unfall telefonisch der Polizei mitzuteilen. So wird ein Personalienaustausch der Unfallbeteiligten sicher gewährleistet. Der Unfallverursacher oder Unfallzeugen werden daher gebeten, sich bei der PI Augsburg 6 unter 0821/323-2610 zu melden. Denn so wie sich der Vorfall jetzt darstelle, gleiche er einer Unfallflucht.(sil)