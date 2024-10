Dieb bestiehlt Bettlerin und wird festgenommen

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag einen Mann festgenommen, der kurz zuvor in der Bürgermeister-Fischer-Straße (Innenstadt) eine 47-jährige Bettlerin bestohlen hatte. Der 34-Jährige war mit dem Geld geflüchtet, die Bestohlene hatte ihn jedoch zunächst festgehalten. Der mutmaßliche Dieb trat die Frau nach Angaben der Polizei in den Oberschenkel, konnte sich losreißen und lief davon.

Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und ihn Beamten der mobilen Wache geschildert, die in der Nähe war. Daraufhin begann die Fahndung. Eine Polizeistreife konnte den 34-Jährigen kurz darauf festnehmen. Die Staatsanwaltschaft erließ Haftbefehl, der 34-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. Laut Polizei wird gegen ihn wegen Körperverletzung und räuberischen Diebstahls ermittelt. (nip)