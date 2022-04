Fahrer ohne Führerschein, dafür mit Handy

Ein 29-Jähriger wurde von der Polizei angehalten, weil er im Auto telefonierte. Dabei flog noch mehr auf.

Wer ohne Führerschein im Auto unterwegs ist, sollte sich wenigstens an die restlichen Regeln halten. Dass er es nicht tat, wurde am Freitag gegen 10.22 Uhr einem 29-Jährigen zum Verhängnis. Eine Streife beobachtete den Fahrer eines Opel Astra auf der Donauwörther Straße und sah, dass er während der Fahrt sein Handy nutzte. Die Beamten hielten ihn an, um ihn zu überprüfen. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Fahrverbot vorliegt. Er musste aussteigen und seine Schlüssel abgeben. Nun muss er sich unter anderem wegen Fahrens trotz Fahrverbot verantworten. (nip)