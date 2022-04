Fahrerfluchten in Augsburg: Polizei sucht mehrere Zeugen

Zerkratzte und angefahrene Autos und ein Fahrradfahrer, der zu Fuß flieht, beschäftigen die Augsburger Polizei. Sie bittet um Hinweise.

Unfallfluchten beschäftigen die Polizei immer wieder. Am Sonntag meldet sie gleich mehrere Fälle, die sich in der vergangenen Woche zugetragen hatten – in allen drei Fällen werden Zeugen gesucht. Der erste ereignete sich am Donnerstag gegen 21.20 Uhr in der Matthias-Claudius-Straße in der Innenstadt. Ein Fahrer war dort mit seinem Toyota Prius Taxi unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 32 mit einem Fahrrad zusammenstieß, das ein Mann geschoben hatte. Der Unbekannte war in Begleitung eines weiteren Mannes. Durch den Zusammenstoß wurde der rechte Kotflügel des Taxis beschädigt. Der Taxifahrer stieg laut Auskunft der Polizei aus, im Folgenden entwickelte sich ein Streitgespräch. Der Mann mit dem Fahrrad und sein Begleiter entfernten sich, ohne Angaben zur Person zu hinterlassen. Der Schaden wird aktuell auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt, wer etwas zu dem Vorfall sagen kann, wird gebeten, sich unter 0821/323-2710 bei der Polizei zu melden.

Unbekannter fährt in Oberhausen Wagen an und flieht

Zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Oberhausen einen geparkten roten VW Golf an. Der Wagen war in der Hirblinger Straße auf Höhe Hausnummer der 100 abgestellt gewesen. Beim Zusammenstoß wurde die Frontstoßstange des VWs beschädigt, der Schaden beläuft sich laut Polizei auf einen hohen dreistelligen Betrag. Der Unbekannte ließ zwar einen Zettel da, die Telefonnummer, die er darauf notiert hatte, ist aber nicht vergeben. Zeugen wenden sich unter 0821/323-2510 an die Polizei.

Zwei weitere Fälle trugen sich in Pfersee zu, der erste am Donnerstag zwischen 7 und 17 Uhr. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr einen geparkten Audi A1 in der Pröllstraße, Höhe Hausnummer 9, an. Sachschaden: rund 2000 Euro. Hinweise unter 0821/323-2610. Zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 13 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen blauen Volvo V50. Der Pkw war in der Ludwig-Thoma-Straße auf Höhe Hausnummer 2 geparkt. Der Täter zerkratzte laut Polizei die rechte Seite des Wagens mit einem spitzen Gegenstand. Laut Angaben der Geschädigten wurden noch weitere Fahrzeuge in der Straße beschädigt. Die Polizei bittet weitere Geschädigte und Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter 0821/323-2510 zu melden. (AZ)