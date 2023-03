Frau sitzt in Toilette fest und löst Einsatz aus

Die 49-Jährige musste sich durch laute Hilfeschreie bemerkbar machen. Wie es zu dem Vorfall gekommen war.

Kein angenehmer Ort, um eingeschlossen zu sein: Die Mitarbeiterin eines Restaurants in der Friedberger Straße löste am Dienstag einen Polizeieinsatz aus. Gerufen worden waren die Beamten, weil Passanten Hilferufe aus dem Lokal in Hochzoll gehört hatten. Vor Ort trafen die Beamten auf eine aufgelöste 49-jährige Frau, die in der versperrten Toilette des Restaurants festsaß. Wie sich schließlich herausstellte, war die Mitarbeiterin allein in den Räumen gewesen. Nachdem sie die Toilette aufgesucht hatte, konnte sie diese wegen des defekten Schließmechanismus nicht mehr verlassen und musste durch Hilferufe auf sich aufmerksam machen. Man verständigte den Inhaber des Lokals, der die Türe schließlich aufbrechen musste, um die Frau aus ihrer misslichen Lage zu befreien. (nip)