Geparkte Autos angefahren: Polizei sucht Zeugen

In mehreren Fällen angefahrener Autos flüchteten die Täter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Die Polizei bittet aktuell um Hinweise zu mehreren Unfallfluchten: Der erste Fall ereignete sich am Samstag zwischen 11 und 11.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Neuburger Straße. Ein bislang unbekannter Täter verursachte an einem geparkten roten Mazda einen Schaden und entfernte sich laut Polizei anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich. Zu einer weiteren Unfallflucht kam es bereits zwischen Freitag, 19, und Samstag, 9 Uhr. Auch hier beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer einen in der Bülowstraße, Ecke Gaußstraße, abgestellten VW Passat und entfernte sich anschließend, ohne sich weiter um den Schaden von circa 500 Euro zu kümmern. In beiden Fällen ermittelt die Polizeiinspektion Augsburg Ost wegen Unfallflucht und bittet unter 0821/323-2310 um Hinweise.

Auf dem Parkplatz eines Möbelhauses im Unteren Talweg in Haunstetten gab es ebenfalls eine Unfallflucht: Am Samstag zwischen 13.15 und 14.35 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Pkw Ford und flüchtete. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.500 Euro. Hier nimmt die Polizei Hinweise unter 0821/323-2710 entgegen.

Im Zeitraum von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 13.45 Uhr, wurde ein in der Salzmannstraße geparkter Mercedes beschädigt, der Schaden liegt laut Polizei hier bei circa 1.000 Euro. Hinweise unter 0821/323-2310. (nip)