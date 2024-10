Gesundheitliche Probleme: Mann fährt gegen Ampel

Er litt offenbar unter gesundheitlichen Problemen und verursachte deshalb einen Unfall: Ein 55-jähriger Autofahrer hatte am Donnerstag gegen 23.50 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in der Bürgermeister-Wegele-Straße in der Hammerschmiede gegen eine Ampel gefahren. Anstatt stehenzubleiben, flüchtete der Autofahrer laut Polizei in Schlangenlinien in Richtung Mühlhauser Straße. Dort kam er offenbar von der Fahrbahn ab und blieb im Graben liegen. Der Mann blieb unverletzt, es entstand ein Sachschaden inn Höhe von rund 2100 Euro. (AZ, nip)

