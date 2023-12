Hammerschmiede: Auffahrunfall mit 2,0 Promille

Auch abgesehen von einem Fall in der Hammerschmiede waren am Weihnachtswochenende in Augsburg mehrere Menschen mit zu viel Alkohol im Blut unterwegs.

Das ein oder andere Glas zu viel hatten drei Männer, die die Polizei in den vergangenen Tagen im Auto oder auf dem E-Scooter erwischte. Im ersten Fall hatte sich der Fahrer selbst durch seine auffällige Fahrweise verraten. Einsatzkräfte der Polizei wollten ihn deshalb am Freitag gegen 20.30 Uhr am Leonhardsberg kontrollieren. Das Blaulicht und Martinshorn nahm der Pkw-Fahrer laut Polizei zunächst aber nicht wahr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten dann nicht nur Alkoholgeruch, sondern auch einen unsicheren Gang fest. Da er einen Alkoholtest verweigerte, veranlassten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

In der Hammerschmiede war am ersten Weihnachtsfeiertag ein 41-Jähriger an der Kreuzung Mühlhauser Straße, Ecke Bürgermeister-Wegele-Straße unterwegs, als er gegen 19.30 Uhr einem Pkw auffuhr, der an einer roten Ampel gewartet hatte. Der Fahrer des wartenden Pkw wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die verständigten Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei dem 41-jährigen Unfallverursacher fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2,0 Promille. Den 41-Jährigen erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Auch wer E-Scooter oder Fahrrad fährt, sollte Alkohol meiden, was einem Mann an Heiligabend so offenbar nicht bewusst war. Er war gegen 0.30 Uhr in der Neuburger Straße unterwegs, als er von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von über 0,6 Promille, weshalb die Einsatzkräfte den Mann an der Weiterfahrt hinderten Ihn erwartet nun eine Bußgeldanzeige.

Ebenfalls an Heiligabend gegen 21 Uhr wurde der Polizei von einem Zeugen ein alkoholisierter Fahrradfahrer gemeldet. Als die Einsatzkräfte den Mann in der Kirchbergstraße in Pfersee kontrollierten, bestätigte sich der Hinweis. Auch dieser Mann hatte fast zwei Promille. Auch diesen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (nip)