Herrenloser Rollator sorgt für Irritationen

Besorgniserregende Fundestücke bei Dieselbrücke rufen Suchtrupp auf den Plan.

Der Fund eines herrenlosen Rollator und einiger Kleidungsstücke wurde von einer Spaziergängerin am Donnerstag, 16. Dezember, der Polizei gemeldet. Wie mitgeteilt fand die Frau gegen 13.30 Uhr im Bereich der Dieselbrücke am Wertachufer die Gehhilfe. Feuerwehr und Polizei suchten bereits kurze Zeit später den relevanten Bereich intensiv ab. Dabei waren unter anderem eine Drohne und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Ebenso wurden die Wehre in Richtung Norden überprüft.

Aufgrund der Gesamtumstände kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Person in das Wasser geraten ist. Zeugen hierfür sind aber bislang nicht bekannt. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde keine Person im Wasser oder dem relevanten Bereich aufgefunden. (sil)