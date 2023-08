Illegales Autorennen in Lechhausen: Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Autofahrer bedrängte in Lechhausen offenbar mehrere andere Autos. Nun werden Zeugen gesucht.

Es war kein Autorennen im "klassischen" Sinn, kam dem aber doch recht nahe: Ein Unbekannter war am Montag gegen 22.00 Uhr mit seinem Auto auf der Bürgermeister-Wegele-Straße unterwegs und bedrängte dabei offenbar andere Autofahrer. Ein 36-jähriger Zeuge hatte der Polizei das auffällige Fahrverhalten eines grauen Mercedes AMG mitgeteilt. Das Auto soll beim Überholen anderer Autos mehrfach stark beschleunigt und gedrängelt haben, so die Polizei. Scheinbar war hiervon wohl auch ein auffälliger grauer Oldtimer VW Käfer Cabrio mit Augsburger Zulassung betroffen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Weitere Geschädigte, Zeugen sowie die Person aus dem VW Käfer werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 an die Polizeiinspektion Augsburg Ost zu wenden. (nip)