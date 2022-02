In fünf Minuten hohen Schaden angerichtet

Tatort Tankstelle: Unbekannte Person hinterlässt Schäden an Pkw.

Laut Polizei beschädigt am Dienstag, 22. Februar, gegen 16:40 Uhr ein bislang Unbekannter einen Pkw auf dem Gelände einer Tankstelle in der Kurt-Schuhmacher-Straße. Der Geschädigte parkte demnach seinen schwarzen VW Passat auf dem Tankstellengelände und begab sich in den Verkaufsraum. Als er etwa fünf Minuten später zu seinem Wagen zurückkehrte, fand er daran frische Beschädigungen an der Stoßstange und am Kofferraumdeckel vor.

Kleinkraftrad oder Fahrrad passen zum Schaden

Aufgrund des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass der bislang unbekannte Verursacher mit einem Fahrrad oder Kleinkraftrad gegen den Wagen des Geschädigten fuhr und sich anschließend entfernte. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310 entgegen. (sil)