Jugendliche bewerfen Passantinnen mit Flaschen

Vier Jugendliche hatten von einem Dach aus Flaschen auf zwei Frauen geworfen. Nun sucht die Polizei nach einem der Opfer.

Wegen gefährlicher Körperverletzung wird derzeit gegen vier Jugendliche ermittelt. Sie hatten am Montag in der Schackstraße (Lechhausen) zwei Passantinnen mit Glasflaschen beworfen. Die Jugendlichen, alle zwischen 15 und 17 Jahre alt, hatten laut Auskunft der Polizei gegen 20.30 Uhr vom Dach eines Gebäudes mit Flaschen auf die beiden Frauen geworfen. Eine Passantin ist bislang unbekannt. Die andere verständigte die Polizei, woraufhin die Jugendlichen zunächst flüchteten. Drei von ihnen konnten aber laut Polizei in der Nähe durch eine Streife gestoppt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die bislang unbekannte Zeugin wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost zu melden. (nip)