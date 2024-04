Blaulichtreport

vor 32 Min.

Körperverletzung: Polizei sucht Zeugen

Die Augsburger Polizei hatte am Wochenende mit zwei Fällen von Körperverletzung in der Innenstadt zu tun.

Am Wochenende kam es erst in einer Straßenbahn, dann am Königsplatz zu Übergriffen. Die Täter konnten in beiden Fällen flüchten.

Es war ein heißes Wochenende, auch für die Polizei. Zweimal musste sie wegen Körperverletzungen ausrücken, beide Mal hatten sich die Vorfälle in der Innenstadt ereignet. Ein Mann wurde dabei zum Opfer, weil er helfen wollte. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 18.50 Uhr. Laut Polizei wurde ein 21-Jähriger beim Einsteigen in die Straßenbahn an der Haltestelle Langenmantelstraße von seinem Begleiter auf eine Auseinandersetzung aufmerksam gemacht. Als der junge Mann die unbekannten Personen ansprach, schlugen diese gemeinsam auf ihn ein und rannten anschließend davon. Der 21-Jährige erlitt Verletzungen am Rücken und Nacken. Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: einer war etwa. 17 Jahre alt, rund 185 Zentimeter groß, schlank, er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und trägt Vollbart. Zum Zeitpunkt der Tat trug er ein khaki-farbenes Shirt und blaue Jeans. Der zweite Mann war etwa .15 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, schlank, hatte ein osteuropäisches/slawisches Erscheinungsbild, blaue Augen, keinen Bart, er trug einen dunkelblauen Nike-Jogginganzug. Streitigkeiten am Augsburger Königsplatz Der zweite Fall ereignete sich am Sonntag gegen 2.10 Uhr im Bereich des Königsplatzes. Als die Polizei dort eintraf, stieß sie auf mehrere Zeugen und Geschädigten. Ein 28-Jähriger hatte eine Platzwunde am Auge, ein 25-Jähriger erlitt Schwellungen im Gesicht. Die fünf unbekannten Täter flüchteten in Richtung Bürgermeister-Fischer-Straße, trotz einer schnell anberaumten Fahndung wurden sie bislang nicht ausfindig gemacht. Ein Täter war ca. 18 Jahre alt, 160 Zentimeter groß, er trug eine schwarze Weste und einen langen weißen Pullover. Über die weiteren Täter ist nur bekannt, dass einer eine rote Jacke und ein anderer eine blau-orange Jacke trug. Zeugen, die in beiden Fällen Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter Telefon 0821/323-2110 zu melden. (AZ, nip)

