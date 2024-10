Ladendiebin verletzt Mitarbeiterin mit Schere

Eine 58-jährige Frau wurde am Dienstab beim Versuch erwischt, Kosmetikartikel aus einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße mitgehen zu lassen. Gegen 15.20 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin die 58-Jährige dabei, wie sie mehrere Kosmetikprodukte in Höhe eines mittleren zweistelligen Werts in ihre Jackentasche steckte. Daraufhin sprach sie die Frau an und verständigte die Polizei. Zwei Mitarbeiterinnen hielten die 58-Jährige laut Polizei fest, da sie versuchte zu flüchten. Die Ladendiebin wehrte sich. Dabei wurde eine 57-jährige Mitarbeiterin leicht an der Hand verletzt. Die Beamten fanden später eine Schere bei der Frau. Ermittelt wird nun wegen eines räuberischen Diebstahls mit Waffen. (nip, AZ)

