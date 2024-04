Mann bespuckt Polizeibeamte

Der 35-Jährige hatte vorher bereits Passanten belästigt, auch vor den Polizeibeamten machte er nicht Halt. Das hatte Konsequenzen.

Dieser Mann hatte sich eindeutig nicht mehr im Griff: Am Samstagabend gegen 20.45 Uhr ging bei der Polizei eine Mitteilung über eine Person am Rathausplatz ein, die dort Passanten belästige und herumschreie. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stießen sie auf einen 35-jährigen Mann, der sofort auch die Polizeibeamten beleidigte. Als die Beamten ihn durchsuchten, entriss der Mann einem Polizeibeamten die Jacke und bespuckte den anderen Polizisten.. Der mit mehr als drei Promille alkoholisierte Mann wurde daraufhin gefesselt. Da er sich weiterhin nicht beruhigte und weitere Straftaten nicht auszuschließen waren, wurde der Mann für die weitere Nacht in den Polizeiarrest gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichem Angriff auf Polizeibeamte und Beleidigung. (AZ, nip)