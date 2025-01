Mann sperrt sich beim Kochen aus: Feuerwehr rettet Kinder

Dieses Essen hätte schlimme Folgen haben können: Die Feuerwehr wurde am Donnerstag um 15.49 Uhr zu einem Einsatz in der Augsburger Singerstraße (Bismarckviertel) gerufen. Ein Vater hatte dort gerade gekocht, als er sich aus Versehen aus der Wohnung aussperrte. Seine beiden Kinder, vier Monate und zwei Jahre alt, befanden sich in der Wohnung, als durch das anbrennende Essen bereits der Rauchwarnmelder ausgelöst wurde.

Hilfskräfte rückten aus der Feuerwache Süd, der Freiwilligen Feuerwehr Göggingen und des Einsatzleitdienstes rückten aus. Sie konnten die Erdgeschosswohnung mit Hilfe von Spezialwerkzeugen über ein gekipptes Fenster betreten, ohne Schaden zu verursachen. Mit Pressluftatmern geschützt, rettete der Angriffstrupp beide Kinder aus der Wohnung. Anschließend wurde das brennende Essen gelöscht und die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Auch der Hund der Familie wurde in Sicherheit gebracht. Nachdem der Rettungsdienst die Kinder untersuchte, konnten nach Auskunft der Feuerwehr alle mit einem ordentlichen Schrecken in den Gliedern wieder in die Wohnung zurückkehren.