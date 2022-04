Mit Alkohol und Rauschgift in der Stadt unterwegs

Die Polizei kontrolliert zwei junge Männer, die auf einem Kleinkraftrad durch Augsburg fuhren. Nach der Kontrolle ging es für sie zu Fuß weiter.

Alkoholisiert und mit Rauschgift im Straßenverkehr unterwegs zu sein, ist keine gute Idee. Am Gründonnerstag, kurz vor 23 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife zwei Personen, die in der Yorckstraße in Lechhausen mit einem Kleinkraftrad unterwegs waren. Dabei fiel den Beamten auf, dass der 24-jährige Fahrer nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille, der Fahrer wurde angezeigt und musste den Heimweg zu Fuß fortsetzen. Auch der 19-jährige Beifahrer war nicht ganz "astrein", bei ihm fand die Polizei nach eigener Auskunft eine geringe Menge Marihuana. Das Rauschgift wurde sichergestellt und der Beifahrer erhielt eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. (nip)