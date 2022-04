Mit fast 2,5 Promille durch die Augsburger Innenstadt

Eine 42-Jährige soll bei der Fahrt mehrere rote Ampeln missachtet und einen Radler gefährdet haben.

Es war eine denkwürdige "Ausfahrt" mit dem Wagen: Die Polizei kontrollierte am Gründonnerstag eine 42-jährige Frau aus dem Landkreis Augsburg, die mit einem schwarzen VW Polo mit Augsburger Kennzeichen den Klinkerberg in Richtung Innenstadt fuhr. Die Spur konnte sie allerdings nicht mehr besonders gut halten. Laut Auskunft der Polizei fuhr sie "deutlich in Schlangenlinien" und zog mit dem Wagen mehrfach über den Mittelstreifen. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp unter 2,5 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme durch und stellte ihren Führerschein sicher.

Zeugenaussagen zufolge sei die VW-Fahrerin vorher bereits mehrfach über rote Ampeln gefahren und hätte beinahe einen Radfahrer angefahren. Gegen die 42-Jährige wird daher wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Weitere Zeugen, insbesondere der genannte Radfahrer, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Mitte unter 0821/323-2110 zu melden. (nip)