Nächtliche Fahrstunde endet mit Anzeige

Ein 17-Jährige wollte sich das Autofahren offenbar bei einer Spritztour beibringen lassen. Er wurde erwischt.

Man kann sich das Autofahren auf unterschiedliche Art beibringen lassen, doch nicht jede ist auch legal. Am Karfreitag kontrollierte die Polizei gegen 22.30 Uhr einen Pkw, in dem zwei junge Männern saßen. Die Polizei hatte die beiden auf einem Parkplatz in der Ilsungstraße nahe des Zoos gesehen. Während der Kontrolle stellte sich laut Polizeibericht heraus, dass es sich offenbar um eine Fahrstunde gehandelt hatte. Der 17-jährige Fahrer war noch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Ob die Halterin des Pkw von der Spritztour wusste und sich ggf. ebenfalls strafrechtlich verantworten muss, wird derzeit ebenfalls ermittelt. (nip)