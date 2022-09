Blaulichtreport

13:58 Uhr

Radfahrer fährt in Kriegshaber absichtlich Fußgänger an

Er wollte an einer Engstelle in Kriegshaber an einem Pärchen vorbeifahren. Als dieses ihn bat, auf eine breitere Stelle zu warten, trat der Mann in die Pedale.

Offenbar hatte es dieser Radfahrer eilig: Der Mann war am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr an einer Engstelle der Baustelle Bürgermeister-Ackermann-Straße und Holzbachstraße in Kriegshaber mit seinem Rad unterwegs. Auf dem Gehweg lief ein Fußgängerpärchen, der Fahrradfahrer wollte laut Polizei aber trotz der Engstelle an den beiden vorbeifahren. Daraufhin wies ihn der 42-jährige Fußgänger darauf hin, er möge bitte warten, bis der Weg wieder breiter sei. Der Radfahrer fuhr dem Mann anschließend absichtlich in den Rücken und entfernte sich in unbekannte Richtung. Das Pärchen beschrieb den Mann wie folgt: circa 60 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß, schlank, europäisches Aussehen, er trug einen Dreitagebart, ein blaues Hemd und blaue Jeans, eine Sonnenbrille und dunkle Schuhe. Am Fahrrad befand sich auf der rechten Seite eine Satteltasche/Koffer. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 0821/323-2610 zu melden. (nip)

