Riedingerpark Augsburg: Wohnmobil geht in Flammen auf

Das Feuer greift am Samstagmorgen schnell auf ein Gebäude über. Die Berufsfeuerwehr rückt aus.

Ein Wohnmobil geriet am Samstagmorgen gegen 7 Uhr auf dem Gelände des Riedingerparks in Oberhausen in Brand, das Feuer griff auf ein Gebäude über. Die Berufsfeuerwehr rief daraufhin weitere Löschfahrzeuge auch der Freiwilligen Feuerwehr Oberhausen zu Hilfe. Während ein Trupp das Feuer am Wohnmobil löschte, gingen zwei laut Feuerwehr weitere Trupps unter schwerem Atemschutz in das Gebäude, um auszuschließen, dass sich dort noch Personen befinden. Zudem sollte verhindert werden, dass sich das Feuer weiter ausbreitet.

Durch die massive Hitzeentwicklung waren zwei Räume im Erdgeschoss stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch im ersten Obergeschoss gingen mehrere Fensterscheiben zu Bruch. Aus dem brennenden Wohnmobil wurden zwei Campinggasflaschen, die durch die Hitze bereits erheblichen Schaden genommen hatten, in einen sicheren Bereich gebracht und mit Wasser gekühlt, so die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten den Brand und durchsuchten betroffene Bereiche des Gebäudes. Mithilfe mehrerer Hochleistungslüfter wurden die Räume danach belüftet. Personen waren keine betroffen. (AZ/nip)