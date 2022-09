Rotlicht missachtet: Zwei Autos prallen in Oberhausen aufeinander

Eine 80-jährige Fahrerin kollidiert in Oberhausen mit dem Wagen einer 60-Jährigen.

Sie hatte offenbar eine rote Ampel übersehen. Eine 80-Jährige fuhr am Samstag gegen 9.15 Uhr auf der Zollernstraße und wollte an der Kreuzung zur Thomas-Breit-Straße geradeaus weiter in Richtung Donauwörther Straße fahren. Dabei missachtete sie laut Zeugenaussagen offenbar, dass ihre Ampel Rot zeigte. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 60-Jährigen. Deren Wagen wurde laut Polizei mehrere Meter weit geschleudert und kollidierte mit einem Lichtmast.

Die 80-Jährige und ihr 85-jähriger Beifahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Die 60-Jährige erlitt Prellungen und wurde zur weiteren Untersuchung ins Universitätsklinikum gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Durch die Kollision mit dem Lichtmast wurde dieser abgeknickt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. (nip)