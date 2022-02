Sprayer auf frischer Tat ertappt

Nicht schnell genug flüchten konnten vier jugendliche Vertreter der Street-Art.

Wer sich als Sprayer auf Hauswänden verewigt, der kann in der Regel schnell rennen. Am Dienstag, 22. Februar, gegen 18.25 Uhr beobachtete laut Polizei jedoch ein Zeuge eine Gruppe junger Männer, die Graffitis an die Mauer einer Schule in der Hans-Adlhoch-Straße sprühten. Die hinzugerufenen Beamten stellten vier Jugendliche im Alter zwischen 13 und 21 Jahren am Tatort und kontrollierten sie.

Staatsanwaltschaft wird unterrichtet

Wie es hieß, hatte einer der Jugendlichen sogar noch Farbanhaftungen an den Händen. Den 21-Jährigen aus der Gruppe erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Auch über die Sachbeschädigung durch einen strafunmündigen 13-Jährigen wird die Staatsanwaltschaft unterrichtet. (sil)