Starker Rauch: Feuerwehr rückt Donnerstagabend nach Pfersee aus

Einen größeren Feuerwehreinsatz gab es am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr in einem Wohnhaus in der Pferseer Straße im Augsburger Stadtteil Pfersee. Laut Auskunft der Polizei war Rauch gemeldet worden, weshalb die Berufsfeuerwehr mit fünf Fahrzeugen inklusive Drehleiter ausrückte, auch die Freiwillige Feuerwehr Pfersee war mit einem Löschfahrzeug vor Ort.

Die Einsatzkräfte gingen nach Aussage von Augenzeugen unter schwerem Atemschutz in das Mehrparteienhaus. Auch ein Hochleistungslüfter wurde eingesetzt. Während des Einsatzes war die Pferseer Straße für Straßenbahnen nicht passierbar. Es wurden Ersatzbusse eingesetzt. Kurz vor 22 Uhr war der Einsatz beendet, auch der Verkehr lief wieder normal. Nach Auskunft der Polizei handelte es sich um einen Defekt an einer alten Ölheizung, weshalb es zu verstärkter Rauchbildung gekommen war. Personen wurden nicht verletzt. (AZ/nip)