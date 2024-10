Täter brechen in Pfarrhaus und Jugendzentrum ein

Ein Jugendzentrum und ein Pfarrhaus suchten sich unbekannte Diebe zuletzt für Einbrüche aus. In der Zeit von Donnerstag,16 Uhr, bis Freitag, 8.30 Uhr, drangen sie in die beiden Einrichtungen in der Friedrich-Ebert-Straße in Göggingen ein. Laut Polizei entstand dabei ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Entwendet wurde nichts. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323 - 3821 entgegen.

In Lechhausen wurde zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, in ein Bekleidungsgeschäft in der Lützowstraße eingebrochen. Hier ließen die Täter Bargeld mitgehen. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugenhinweise unter 0821/323-3821. (AZ, nip)