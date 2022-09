Blaulichtreport

14:01 Uhr

Tram-Passagiere streiten in Augsburg über Behindertenplatz

Zwei Passagiere der Tramlinie 2 gerieten in Augsburg wegen des Behindertensitzplatzes in Streit.

Weil er den Sitz für eine Frau mit Rollator freigeben soll, gerät ein Mann in einer Augsburger Straßenbahn so in Rage, dass er handgreiflich wird.

Eine Straßenbahn hat viele Sitzplätze, über einen gerieten am Donnerstag zwei Passagiere so in Streit, dass einer den anderen würgte. Was war passiert? Gegen 12.45 Uhr stieg eine 58-Jährige mit ihrem Rollator in die Tramlinie 2 in Kriegshaber ein. Sie wollte sich auf den Behindertenplatz setzen, auf dem jedoch ein Unbekannter mit einem verbundenen Auge saß. Auch er erhob laut Polizei Anspruch auf den Sitzplatz. Schließlich stand der Unbekannte doch auf, ging weg, kam dann jedoch unvermittelt auf einen 64-Jährigen zu und würgte diesen kurz. Der Angegriffene stieß den Mann weg. Nun sucht die Polizei nach dem Unbekannten mit dem verbundenen Auge. Er war etwa 40 bis 45 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß, untersetzt, hatte kurze, dunkle Haare und trug ein weißes FCA-Shirt, eine hellgraue Jogginghose, schwarze Turnschuhe mit weißen Sohlen und eine schwarze FFP2-Maske. Das rechte Auge des Mannes war abgeklebt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Themen folgen